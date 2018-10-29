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Екатеринбуржец задержан по подозрению в педофилии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец задержан по подозрению в педофилии

Сегодня, 13:15ПроисшествияФото: maxpixel.net
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