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Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке

Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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