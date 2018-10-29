Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке

В поселке Большой Исток Сысертского района велись розыскные мероприятия в связи с пропажей 14-летнего подростка. Следственный отдел Сысерти совместно с сотрудниками регионального следственного управления СК России опросили знакомых, родственников и педагогов подростка. В результате показаний свидетелей выяснилось, что последний раз ребенка видели, когда он катался на лодке по реке Исеть.