Тело пропавшего в Сысертском районе подростка нашли в реке
Сегодня, 15:29ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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29 октября в ходе поисковых мероприятий в реке Исеть было обнаружено тело 14-летнего подростка, пропавшего в поселке Большой Исток Сысертского района.
В поселке Большой Исток Сысертского района велись розыскные мероприятия в связи с пропажей 14-летнего подростка. Следственный отдел Сысерти совместно с сотрудниками регионального следственного управления СК России опросили знакомых, родственников и педагогов подростка. В результате показаний свидетелей выяснилось, что последний раз ребенка видели, когда он катался на лодке по реке Исеть.
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С целью проверки версии, что несовершеннолетний мог погибнуть на воде, были организованы поиски на воде. Дне 29 октября спасатели вытащили тело ребенка из реки Исеть в районе города Арамиль. По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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