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Тюменец уехал в командировку в Екатеринбург и не вернулся домой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тюменец уехал в командировку в Екатеринбург и не вернулся домой

Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: Максим Теплов
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