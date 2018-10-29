Тюменец уехал в командировку в Екатеринбург и не вернулся домой

Как рассказал брат жены Алексея, 22 октября в 13:00 мужчина уехал из Тюмени в Екатеринбург в командировку и с тех пор больше на связь не выходил. Чтобы добраться в Свердловскую область, мужчина воспользовался системой поиска попутчиков.

Родственники обратились в службу поддержки системы, ее специалисты связались с водителем, который подвозил Алексея и выяснили, что до Екатеринбурга он добрался. Также родные пропавшего написали заявление в полицию.

С собой у Алексея была крупная сумма денег – он ехал, чтобы купить станок для обработки труб.

Пропавшему 39 лет. Был одет в пуховик темно-синего цвета, синие джинсы и черные туфли. Также у Алексея были ноутбук, телефон, сумка с вещами и документами, сообщает E1.ru.