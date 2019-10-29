Суд отказался смягчать наказание убившему жену Дмитрию Лошагину

Защита Лошагина пыталась добиться его перевода из ИК-10 (строгого режима) в колонию-поселения, которая находится в пригороде Екатеринбурга.

Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, Чкаловский районный судом на основании заключения прокуратуры отказал в удовлетворении ходатайства осуждённого Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ.