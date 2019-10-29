Суд отказался смягчать наказание убившему жену Дмитрию Лошагину
Сегодня, 18:32ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство жены, пытался добиться перевода в колонию поселения. Однако суд его ходатайство не удовлетворил, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Защита Лошагина пыталась добиться его перевода из ИК-10 (строгого режима) в колонию-поселения, которая находится в пригороде Екатеринбурга.
Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, Чкаловский районный судом на основании заключения прокуратуры отказал в удовлетворении ходатайства осуждённого Лошагина о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ.
Напомним, фотограф Дмитрий Лошагин осуждён на 10 лет за убийство жены-модели Юлии Лошагиной уроженки Нижнего Тагила. При этом изначально суд вынес оправдательный приговор, повторно обвиняемого осудили через полгода. Находясь за решёткой, Лошагин продолжал настаивать на праве получения наследства убитой им жены.
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