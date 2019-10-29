В Екатеринбурге покончила с собой преподаватель Уральского юридического института МВД
Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: Уральский юридический институт
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В столице Урала счеты с жизнью свела преподаватель, адъюнкт Уральского юридического института МВД, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что 27-летняя Ольга Пестова испытывала сложности на работе. Сейчас, по словам источника, знакомого с ситуацией, в институте организована проверка. Получить комментарии в пресс-службе образовательного заведения журналистам не удалось.
Расследованием дела занимается Следственный комитет.
Погибшая приехала на учебу из Челябинской области, в институте занималась научным руководством. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.
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