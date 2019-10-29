В Екатеринбурге ребенок попал в больницу после обрушения потолка в «Пятерочке»
Сегодня, 08:35ПроисшествияФото: Google.Maps
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Девятилетний мальчик госпитализирован в больницу после обрушения потолка в магазине «Пятерочка» в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 28 октября в магазине на улице Рассветная, 7. На мальчика обрушился подвесной потолок. Ребенок получил сотрясение мозга. Сообщается, что незадолго до этого в магазине был проведен ремонт.
В настоящий момент по факту травмирования несовершеннолетнего полиция организовала проверку.
Напомним, 28 октября ночью в Пионерском районе Екатеринбурга обрушилась часть кирпичной кладки стены многоэтажного дома.
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