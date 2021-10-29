К колонии приговорил суд фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

К колонии приговорил суд фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
К колонии приговорил суд фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: 1МI
Все фигуранты уголовного дела о массовой гибели людей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово получили реальные тюремные сроки.

29 октября 2021 года суд Кемерово отправил фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» на сроки от 5 до 14 лет, сообщает «РИА Новости».

Больше всех проведут в колонии общего режима гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова — 14 лет, и гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — 13, 5 лет.

11 лет проведет в тюрьме технический директор компании Георгий Соболев, охранник ТЦ отправится в колонию на 8 лет, еще 6 лет получил начальник службы пожаротушения, а начальник пожарного караула — 5 лет.

В общей сложности в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года в Кемерово погибли 60 человек. В их числе — 37 детей.

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