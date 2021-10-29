Лжепереписчики начали мошенничать на территории Свердловской области

Стартовавшая 15 октября Всероссийская перепись населения активизировала и мошенников. За последнее время зарегистрированы уже 2 случая мошеннических действий в отношении уральцев на территории Свердловской области.

В первом случае обмана лжепереписчиками 83-летняя пенсионерка из Екатеринбурга лишилась накоплений на сумму 300 тысяч рублей. Две мошенницы втерлись в доверие к женщине и проникли в ее жилище. Затем они заявили, что вскоре начнется замена денежных купюр и попросили пенсионерку показать им имеющиеся у нее деньги. Увидев, где престарелая свердловчанка хранит свои сбережения, преступницы, улучшив момент, похитили всю имеющуюся у потерпевшей сумму. Вторая жертва аферисток (предположительно, тех же) лишилась сбережений на сумму 220 тысяч рублей. Мошенницы действовали по той же схеме, обманув 91-летнюю женщину. Оперативники уголовного розыска Свердловской области ищут злоумышленниц. Фото: пресс-служба ГУ МВД Свердловской области В связи с участившимися случаями мошенничеств лжепереписчиками, свердловский главк МВД информирует граждан о том, что уточнить данные настоящих переписчиков можно по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 с 9:00 до 21:00. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать нельзя, так как подобная форма получения данных официально не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, знайте — вас пытаются обмануть,напоминает глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. В наличие у переписчика должны быть: удостоверение с указанием ФИО, которое предъявляется вместе с паспортом;

шарф, жилет и сумка с символикой Всероссийской переписи населения и Росстата;

электронный планшет, на который установлена специальная компьютерная программа переписи и электронный переписной лист;

средства индивидуальной защиты: маска, перчатки. Напомним, с 15 октября по 14 ноября 2021 года в России проводится перепись населения. Заполнить переписной лист можно через официального переписчика, либо на сайте Госуслуг. Бумажные переписные листы в эту кампанию использоваться не будут. Всероссийская перепись населения стартует в Нижнем Тагиле с середины октября

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