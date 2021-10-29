Пассажирка пострадала в ДТП с пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле

Пассажирка пострадала в ДТП с пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле
Пассажирка пострадала в ДТП с пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: 1МI
Девушка получила травму головы в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле.

Днем 29 октября 2021 года на Восточном шоссе столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель автобуса «ПАЗ» маршрута № 23 «догнал» в заднюю часть второй автобус, следовавший по маршруту № 34Р. Виновник только за последние полгода 12 раз подвергался административному наказанию за превышение скоростного режима.

Фото:отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В результате ДТП травму головы получила 19-летняя тагильчанка, госпитализация ей не потребовалась. Другие пассажиры обоих автобусов не пострадали.

Напомним, на днях свердловчанин, управлявший автомобилем «Рено Дастер» устроил ДТП с фурой на трассе под Каменском-Уральским. Мужчина не пропустил грузовик при выезде на автомагистраль, виновник был госпитализирован с травмами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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