Пассажирка пострадала в ДТП с пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле

Днем 29 октября 2021 года на Восточном шоссе столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Водитель автобуса «ПАЗ» маршрута № 23 «догнал» в заднюю часть второй автобус, следовавший по маршруту № 34Р. Виновник только за последние полгода 12 раз подвергался административному наказанию за превышение скоростного режима.
В результате ДТП травму головы получила 19-летняя тагильчанка, госпитализация ей не потребовалась. Другие пассажиры обоих автобусов не пострадали.
Напомним, на днях свердловчанин, управлявший автомобилем «Рено Дастер» устроил ДТП с фурой на трассе под Каменском-Уральским. Мужчина не пропустил грузовик при выезде на автомагистраль, виновник был госпитализирован с травмами.