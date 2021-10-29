Пассажирка пострадала в ДТП с пассажирскими автобусами в Нижнем Тагиле

Напомним, на днях свердловчанин, управлявший автомобилем «Рено Дастер» устроил ДТП с фурой на трассе под Каменском-Уральским. Мужчина не пропустил грузовик при выезде на автомагистраль, виновник был госпитализирован с травмами.