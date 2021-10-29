Подпольного бутлегера-рецидивиста «накрыли» правоохранители в Екатеринбурге

Подпольного бутлегера-рецидивиста «накрыли» правоохранители в Екатеринбурге
Подпольного бутлегера-рецидивиста «накрыли» правоохранители в Екатеринбурге
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: 1МI
Бутлегер уже привлекался к ответственности за незаконную торговлю алкоголем на ЖБИ в Екатеринбурге. Теперь делец попался на торговле «паленкой» в Кировском районе.

В ночь на 29 октября 2021 года в Кировском районе в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции и прокуратуры обнаружили в магазине по улице Данилы Зверева сотни пачек сигарет без акцизных марок и несколько десятков бутылок с контрафактной водкой. Решается вопрос о привлечении владельца торговой точки к ответственности.

Напомним, в начале октября текущего года свердловчане начали массово умирать от отравления метанолом, содержащимся в контрафактном спирте. «Паленый» спирт продавали двое дельцов на рынке «Ботанический в Екатеринбурге. Всего скончались 25 человек, оба коммерсанта арестованы судом на 2 месяца.

Сюжеты:
Екатеринбург
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