Подпольного бутлегера-рецидивиста «накрыли» правоохранители в Екатеринбурге

Бутлегер уже привлекался к ответственности за незаконную торговлю алкоголем на ЖБИ в Екатеринбурге. Теперь делец попался на торговле «паленкой» в Кировском районе.

В ночь на 29 октября 2021 года в Кировском районе в Екатеринбурге прошел рейд по выявлению контрафактного алкоголя, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции и прокуратуры обнаружили в магазине по улице Данилы Зверева сотни пачек сигарет без акцизных марок и несколько десятков бутылок с контрафактной водкой. Решается вопрос о привлечении владельца торговой точки к ответственности. Напомним, в начале октября текущего года свердловчане начали массово умирать от отравления метанолом, содержащимся в контрафактном спирте. «Паленый» спирт продавали двое дельцов на рынке «Ботанический в Екатеринбурге. Всего скончались 25 человек, оба коммерсанта арестованы судом на 2 месяца. Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25 человек

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter