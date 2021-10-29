Пропавшая молодая мама обнаружена мертвой в больнице в Екатеринбурге

26-летняя девушка была доставлена скорой помощью в больницу Екатеринбурга 18 октября 2021 года, но, несмотря на свое тяжелое состояние, она отказалась от госпитализации и пропала, сообщает E1.
Уже 26 октября ее обнаружили в крайне тяжелом состоянии и доставили в реанимацию, где молодая мама скончалась. Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщила, что проводится доследственная проверка обстоятельств смерти свердловчанки, назначена судмедэкспертиза.
Напомним, пропавшую 26-летнюю девушку искали правоохранители и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Екатеринбурге. Екатеринбурженка пропала на несколько дней после того, как отказалась от госпитализации и покинула уральскую больницу.