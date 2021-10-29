Пропавшая молодая мама обнаружена мертвой в больнице в Екатеринбурге

Пропавшая молодая мама обнаружена мертвой в больнице в Екатеринбурге
Пропавшая молодая мама обнаружена мертвой в больнице в Екатеринбурге
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: 1МI
Пропавшая на днях молодая екатеринбурженка скончалась в реанимации одной из больниц Екатеринбурга. Дома у девушки остался малолетний ребенок.

26-летняя девушка была доставлена скорой помощью в больницу Екатеринбурга 18 октября 2021 года, но, несмотря на свое тяжелое состояние, она отказалась от госпитализации и пропала, сообщает E1.

Уже 26 октября ее обнаружили в крайне тяжелом состоянии и доставили в реанимацию, где молодая мама скончалась. Пресс-служба СКР по Свердловской области сообщила, что проводится доследственная проверка обстоятельств смерти свердловчанки, назначена судмедэкспертиза.

Напомним, пропавшую 26-летнюю девушку искали правоохранители и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Екатеринбурге. Екатеринбурженка пропала на несколько дней после того, как отказалась от госпитализации и покинула уральскую больницу.

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Екатеринбург
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