Пьяные пассажиры вытолкнули из автобуса сделавшего им замечание екатеринбуржца

По словам свидетельницы происходящего Алисы, нетрезвые граждане приставали к пассажирам. Сначала парень заступился за пенсионерку, потом за девушку. Он сделал замечание в мягкой форме, однако мужчины начали ругаться и угрожать. После этого один из компании напал на уральца с кулаками, а его друзья поддержали инициативу.