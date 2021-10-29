Пьяные пассажиры вытолкнули из автобуса сделавшего им замечание екатеринбуржца

Пьяные пассажиры вытолкнули из автобуса сделавшего им замечание екатеринбуржца
Пьяные пассажиры вытолкнули из автобуса сделавшего им замечание екатеринбуржца
Вчера, 22:39ПроисшествияФото: 1MI
Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили молодого человека, сделавшего им замечание. Инцидент произошел 29 октября в автобусе № 91 в Екатеринбурге.

По словам свидетельницы происходящего Алисы, нетрезвые граждане приставали к пассажирам. Сначала парень заступился за пенсионерку, потом за девушку. Он сделал замечание в мягкой форме, однако мужчины начали ругаться и угрожать. После этого один из компании напал на уральца с кулаками, а его друзья поддержали инициативу.

Алиса отметила, что никто из пассажиров не помог молодому человеку. Водитель и кондуктор также не вмешивались, сообщает Е1. В результате на остановке «Южная подстанция» мужчины вытолкнули его из автобуса и продолжили ехать дальше.

В полицию никто из граждан не обращался, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, 3 октября в Нижнем Тагиле пассажир автобуса маршрута № 55 подвергся нападению со стороны водителя. Мужчине не понравилось, что пассажир сидел нога на ногу.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
автобусконфликтпассажирЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы