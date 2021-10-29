Пять жителей Нижнего Тагила отравились водкой из «Красного и белого»

Компания жителей поселка Старатель в Нижнем Тагиле стала жертвой алкоголя. При этом продавцы магазина, в котором тагильчане водку приобрели, сказали, что жалоб намного больше.

«Чумные головы» и тяжелое состояние стали последствиями распития водки у пятерых тагильчан. Об отравлении «странным» алкоголем мужчины рассказали редакции TagilCity.ru. Мы зашли в «Красное и белое», взяли две бутылки «Старлея» по 0,5 литра. Это на Крымской, 12. Выпили алкоголь на пятерых человек, и все ушли домой. Мы, во-первых, пошли домой очень тяжелые, потерявшие ориентацию, нам было очень тяжело. Я никогда с такого количества водки не падал, не «заземлялся». А тут, пришли домой, я упал в кровать и все, поделился с редакцией Петр. Инцидент произошел 1 октября. По словам мужчины, алкоголь распивали на пятерых, при этом один из товарищей нашего собеседника выпил только одну рюмку, после чего почувствовал себя плохо. Четверо нас было. Андрюха тоже говорит, что тяжелый домой пришел. Он пил пиво и выпил у нас рюмку с этого литра — фактически, пятый человек. Мы просто потерялись… Ощущение было такое, что я выпил минимум литра полтора в одного, рассказывает Петр. Обе бутылки тагильчане приобрели в алкомаркете — по 268 рублей каждая. Придя на следующий день в этот же магазин, Петр пожаловался на качество спиртного. Продавцы откровенно заявили, что мужчина не первый говорит о низком качестве алкоголя. На следующий день я пришел в магазин и сказал девочкам-продавцам, девочки, мы вчера выпили, я как чумной. Я пришел туда около полвторого. Продавцы мне говорят — ты думаешь, ты первый? За два дня ты уже седьмой или восьмой человек, которые пришли и пожаловались у нас, что водка хреновая. Они даже старшему мерчендайзеру сказали, что водка очень хреновая, что люди жалуются, передает слова продавцов собеседник TagilCity.ru. Допить «странную» водку мужчины не смогли. На водку «Старлей» регулярно жалуются потребители данного продукта. На сайте «Отзовик.ру» про эту алкогольную продукцию наряду с несколькими положительными большое количество отрицательных отзывов. Например, один из «дегустаторов» заявил о том, что водка замерзла в морозильной камере. Другие потребители говорят о «химическом запахе» и привкусе у продукции. Один из покупателей решил сравнить две бутылки «Старлея» разных годов выпуска — результат не в пользу водки из «Красного и Белого». Положительный отзыв Есть отзывы о качестве продукта и на сайте магазина, а средняя оценка от свыше 60 тысяч пользователей составила 2,5 звезды из 5. Среди отзывов о продукте есть и положительные, а некоторые потребители предполагают, что кому-то попалась подделка: Водка очень понравилась, пьется легко, голова утром не болит (выпил 0.5). Не знаю, кто пишет плохие отзывы — может левак какой-нибудь попался. Данный алкогольный напиток производится Тульским винокуренным заводом. Редакция направит официальные запросы на завод и в сеть магазинов, чтобы выяснить, как часто потребители жалуются на качество данной водки. Напомним, в Нижнем Тагиле полицейские в октябре изъяли больше 10 тонн суррогата. Спецоперацию провели в рамках дела об отравлении метанолом в Свердловской области. Череда смертей от отравлений метиловым спиртом накрыла Свердловскую область вслед за Оренбуржьем. Согласно официальным данным, от суррогатного алкоголя на Урале скончалось 25 человек, из них один тагильчанин. Инсайдеры заявляют, что летальных исходов среди свердловчан от метанола больше 30. Метиловый след от Свердловской области ведет к летальным исходам из-за употребления аналогичного контрафакта в Оренбургской — там от отравления метанолом скончалось 34 человека. О связи между летальными исходами на Урале и в Оренбуржье рассказал TagilCity.ru источник в правоохранительных органах. Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 25 человек

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