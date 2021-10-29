Склад с контрафактными сигаретами и спиртом ликвидирован силовиками в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле установлены и задержаны члены этнической преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табачных изделий и алкогольной продукции, сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
Сотрудники ФСБ и ОМОН изъяли со склада преступников порядка 95 тысяч пачек сигарет без маркировки, и почти 600 емкостей по 100 миллилитров со спиртосодержащей жидкостью. Организаторы и участники преступной группы задержаны правоохранителями, контрафакт был направлен на экспертизу.
Напомним, с 7 по 14 октября 2021 года в Свердловской области и Екатеринбурге скончались от метанола в контрафактном спирте 25 человек. Умершие приобретали спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» уральской столицы. Предприниматели, торговавшие смертельным суррогатом, арестованы судом на 2 месяца.