Жителя Свердловской области посадили за изнасилование 69-летней женщины
29 ноября 2011, 13:13Происшествия
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Вернувшись из армии, молодой парень 26 лет сильно пил, держал в страхе все население деревни близ Красноуфимска численностью 150 человек, и совершил изнасилование пожилой женщины.
После того, как изнасиловал женщину, мужчина пригрозил убить ее, если она расскажет кому-нибудь о совершенном им преступлении. Женщина боялась рассказать все в полиции и сделала это лишь в августе 2011 года участковому по истечении трех месяцев после изнасилования.
По информации женщины следствие провело проверку и возбудило уголовное дело, в последующем заключив злоумышленника под стражу. Суд признал его виновным в изнасиловании и осудил по части первой статьи 131 УК РФ, изнасилование, части 2 статьи 132 УК РФ, насильственные действия сексуального характера, и части первой статьи 119 УК РФ, угроза убийством. Мужчина сядет на 3 года 8 месяцев в колонию общего режима.
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