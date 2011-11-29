Жителя Свердловской области посадили за изнасилование 69-летней женщины

После того, как изнасиловал женщину, мужчина пригрозил убить ее, если она расскажет кому-нибудь о совершенном им преступлении. Женщина боялась рассказать все в полиции и сделала это лишь в августе 2011 года участковому по истечении трех месяцев после изнасилования.