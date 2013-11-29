В Нижнем Тагиле один бывший зэк ранил другого из обреза

В ходе перепалки вооруженный мужчина выстрелил в сторону противника и ранил его в ногу. На место происшествия выехали полицейские. Подозреваемого в стрельбе задержали в его квартире. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья, обрез винтовки и три патрона 16-миллиметрового калибра.

Потерпевшего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали у него огнестрельное ранение левой голени с повреждением кости, а также черепно-мозговую травму. Ее мужчина получил от ударов прикладом, которые нанес его оппонент.