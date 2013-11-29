В Нижнем Тагиле один бывший зэк ранил другого из обреза
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 38-летний житель Нижнего Тагила появился возле дома на улице Попова ночью, чтобы выяснить отношения со своим оппонентом. Тот, явно уступая ему в габаритах и физической силе, вышел из дома с обрезом.
В ходе перепалки вооруженный мужчина выстрелил в сторону противника и ранил его в ногу. На место происшествия выехали полицейские. Подозреваемого в стрельбе задержали в его квартире. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья, обрез винтовки и три патрона 16-миллиметрового калибра.
Потерпевшего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали у него огнестрельное ранение левой голени с повреждением кости, а также черепно-мозговую травму. Ее мужчина получил от ударов прикладом, которые нанес его оппонент.
По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело. Решается также вопрос о возбуждении дела по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Учитывая, что задержанный гражданин ранее неоднократно судим, в том числе и за незаконное хранение оружия, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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