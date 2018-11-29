Подозревают подростков: автомобиль сгорел в Екатеринбурге

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В ночь на 29 ноября в Екатеринбурге во дворе дома на улице Авиационная сгорел автомобиль ВАЗ-2114. Местные жители подозревают в поджоге подростков.
Сюжеты: Екатеринбург
29 ноября в 1:29 в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Авиационная горит автомобиль ВАЗ-2114. На место происшествия прибыли 8 огнеборцев и две единицы спецтехники. Тушение было закончено в 1:31.
В социальных сетях жительница ближайшего дома написала, что подозревает в поджоге подростков.
Я слышала, эти под нашими окнами стояли, шебуршали. Подростки. Потом хлопок. Думала, петарда, может быть. Посмотрела в окно, а там — огонь, рассказала женщина.
По факту происшествия на место выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила местных жителей. Также организована пожарно-техническая экспертиза, сообщает Znak.com.
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