Подозревают подростков: автомобиль сгорел в Екатеринбурге

29 ноября в 1:29 в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Авиационная горит автомобиль ВАЗ-2114. На место происшествия прибыли 8 огнеборцев и две единицы спецтехники. Тушение было закончено в 1:31.

В социальных сетях жительница ближайшего дома написала, что подозревает в поджоге подростков.

Я слышала, эти под нашими окнами стояли, шебуршали. Подростки. Потом хлопок. Думала, петарда, может быть. Посмотрела в окно, а там — огонь, рассказала женщина.