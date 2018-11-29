Управляющие компании использовали для сбора мусора дворовые территории Заречного
Сегодня, 21:22ПроисшествияФото: pixabay.com
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ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ», «Викинг», «Дирекция единого заказчика», ТСЖ «Наш дом», «СССТ-Заречный» и «Аквариум» использовали для сбора мусора дворовые территории городского округа Заречный. Суд обязал организации выделить места для сбора и вывоза отходов.
Белоярская межрайонная прокуратура проверила деятельность УК и ТСЖ городского округа Заречный. Правоохранительные органы выявили нарушения в обустройстве мест для сбора и хранения мусора.
Организации использовали для хранения отходов контейнерные площадки, которые администрация Заречного выделила для уборки городских территорий. При этом, своевременную уборку и содержание площадок УК и ТСЖ не осуществляли. В результате чего на дворовых территориях образовались свалки мусора.
Заречный районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал организации обеспечить места для сбора и вывоза отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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