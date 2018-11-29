Управляющие компании использовали для сбора мусора дворовые территории Заречного

Белоярская межрайонная прокуратура проверила деятельность УК и ТСЖ городского округа Заречный. Правоохранительные органы выявили нарушения в обустройстве мест для сбора и хранения мусора.

Организации использовали для хранения отходов контейнерные площадки, которые администрация Заречного выделила для уборки городских территорий. При этом, своевременную уборку и содержание площадок УК и ТСЖ не осуществляли. В результате чего на дворовых территориях образовались свалки мусора.