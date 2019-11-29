На Урале к пяти годам колонии приговорен виновник ДТП, в котором погиб рок-музыкант
Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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В Богдановиче суд приговорил к пяти годам колонии виновника ДТП, в котором погиб глава рок-клуба, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, вместе с ним в машине на пассажирском сидении находился музыкант Алексей Мастерских. Водитель вместе с пассажиром не были пристегнуты ремнями безопасности, при этом водитель игнорировал обязательные к соблюдению требования сигналов светофоров, знаков и разметки, не обеспечил необходимый контроль над транспортным средством, наехал на дерево, и машина опрокинулась.
В результате ДТП Мастерских получил серьёзные травмы и скончался. Водитель получил пять лет колонии. В прокуратуре рассказали, что подсудимый неоднократно привлекался за нарушение ПДД.
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