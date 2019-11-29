На Урале к пяти годам колонии приговорен виновник ДТП, в котором погиб рок-музыкант

Подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, вместе с ним в машине на пассажирском сидении находился музыкант Алексей Мастерских. Водитель вместе с пассажиром не были пристегнуты ремнями безопасности, при этом водитель игнорировал обязательные к соблюдению требования сигналов светофоров, знаков и разметки, не обеспечил необходимый контроль над транспортным средством, наехал на дерево, и машина опрокинулась.