В МЧС назвали предварительную причину возгорания автомобиля Mazda в Нижнем Тагиле

В ближайшее время документы будут переданы в полицию. Они уже будут заниматься подозреваемыми, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, возгорание авто произошло сегодня ночью на улице Верхняя Черепанова. В результате пожара повреждены багажник и бампер. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС.