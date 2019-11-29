В МЧС назвали предварительную причину возгорания автомобиля Mazda в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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По предварительной версии, причиной возгорания автомобиля «Мазда» минувшей ночью в Нижнем Тагиле стал поджог, сообщают в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В ближайшее время документы будут переданы в полицию. Они уже будут заниматься подозреваемыми, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, возгорание авто произошло сегодня ночью на улице Верхняя Черепанова. В результате пожара повреждены багажник и бампер. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и семь сотрудников МЧС.
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