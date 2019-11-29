В Нижнем Тагиле на ВМЗ минувшей ночью сгорела Mazda
Сегодня, 09:01ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Нижнем Тагиле на улице Верхняя Черепанова горел автомобиль Mazda, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 0:27. Площадь пожара составила два квадратных метра. Повреждены багажник и бампер автомобиля. В тушении огня принимал участие семь сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.
Пожар потушен за две минуты. Причины возгорания устанавливаются.
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