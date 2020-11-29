Под Нижним Тагилом водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом

Под Нижним Тагилом водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом

Вчера, 22:01ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
На Серовском тракте произошло ДТП. Столкнулись большегруз и легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте.

Сообщение о происшествии поступило 29 ноября около 16.30. На подъезде к Евстюнихе произошло серьезное ДТП,рассказал TagilCity.ru директор центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

Столкнулись Nissan X-Trail и большегруз «Тонар». В результате пассажир легкового авто был передан бригаде «скорой». Погибшего водителя пришлось извлекать из кабины с помощью специальных средств.

Photo:МБУ «Центр защиты населения»

В пресс-службе ГИБДД редакции TagilCity.ru подтвердили факт ДТП. По информации отдела пропаганды ведомства, водитель Nissan не уступил дорогу большегрузу при выезде с прилегающей территории.

Водитель легкового автомобиля 1984 года рождения четыре раза привлекался к ответственности за превышение скоростного режима. Пассажир с множественными повреждениями, в состоянии комы госпитализирован в ЦГБ.

Управлявший большегрузом мужчина был трезв, правил ПДД не нарушал и соблюдал режим отдыха.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, в Свердловской области лесник обнаружил упавший с железнодорожного моста автомобиль. Водитель погиб. Предполагается, что он не справился с управлением и вылетел с дороги, пробив металлическое ограждение.

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