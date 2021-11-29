Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке

Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке
Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1MI
Начальник пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых подтвердил факт нападения на таксиста у отделения полиции в Екатеринбурге.

Также он подчеркнул, что утверждать, что нападавшие были сотрудниками МВД сейчас преждевременно.

Ночью компания из пятерых человек вызвала такси к винотеке «Bar.Olo» на Хохрякова, 48. Когда мужчины впятером залезли в автомобиль, таксист предупредил, что не повезет их всех, так как это запрещено правилами. Однако поддатые клиенты повели себя грубо, кинули в водителя бутылку с вином, а один из них представился сотрудником полиции и порывался показать «корочки». Тогда таксист отменил поездку с примечанием «Некорректное поведение пассажира» и отправился в отделение полиции на Сакко и Ванцетти.

Однако оказалось, что один из пассажиров остался на заднем сидении такси. Когда водитель попытался уговорить его покинуть автомобиль, мужчина начал скандалить. Тогда таксист вызвал полицию и попытался удержать хулигана в автомобиле. Это у него не получилось. В это время на помощь к товарищу подоспела остальная компания. Все вместе стали избивать водителя ногами и руками по лицу, а затем скрылись с места происшествия в сторону Радищева.

На данный момент сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, также пострадавший таксист предоставил кинутую в него бутылку вина и телефон, который один из хулиганов выронил в автомобиле, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
нападениетаксист
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы