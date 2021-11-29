Охрана ТРК «Фан Фан» в Екатеринбурге уложила посетителя без маски лицом в пол

По словам начальника охраны торгового центра, мужчина с порога начал угрожать дракой, матерился и вел себя асоциально. Также на нем не было маски, а QR-код и паспорт он предоставлять отказался. Кроме того, по словам главы охраны «Фан Фана» Артема Болотова, агрессивный посетитель пытался разбить себе голову, пинался и предпринимал попытки ударить охранников, поэтому те вынуждены были уложить мужчину лицом в пол.