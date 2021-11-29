Охрана ТРК «Фан Фан» в Екатеринбурге уложила посетителя без маски лицом в пол

Охрана ТРК «Фан Фан» в Екатеринбурге уложила посетителя без маски лицом в пол
Охрана ТРК «Фан Фан» в Екатеринбурге уложила посетителя без маски лицом в пол
Сегодня, 20:50ПроисшествияФото: Скриншот видео
Днем 29 ноября в ТРК «Фан Фан» в Екатеринбурге охранники жестоко скрутили агрессивного посетителя без маски.

По словам начальника охраны торгового центра, мужчина с порога начал угрожать дракой, матерился и вел себя асоциально. Также на нем не было маски, а QR-код и паспорт он предоставлять отказался. Кроме того, по словам главы охраны «Фан Фана» Артема Болотова, агрессивный посетитель пытался разбить себе голову, пинался и предпринимал попытки ударить охранников, поэтому те вынуждены были уложить мужчину лицом в пол.

Очевидцы, снявшие происшествие на видео, описывают ситуацию несколько иначе. По их словам, охрана издевалась над молодым человеком, выкручивала ему руки и ноги.

Росгвардия, прибывшая чуть позже на место происшествия и уведшая посетителя в наручниках, от комментариев произошедшего решила воздержаться, сообщает E1.

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Екатеринбург
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