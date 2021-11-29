Полицейские жестко задержали мужчину без маски на глазах ребенка в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 23 ноября. Сначала у мужчины потребовали документы, но когда мужчина попытался подойти к машине, где были документы и двухлетний ребенок, его повалили на землю, надели наручники и посадили в служебное авто. Всю ситуацию мужчина снимал на камеру, а также она попала на видеорегистратор, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.