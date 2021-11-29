Секс-работница из Екатеринбурга обжалует приговор полицейским в деле об изнасиловании

Секс-работница из Екатеринбурга обжалует приговор полицейским в деле об изнасиловании
Секс-работница из Екатеринбурга обжалует приговор полицейским в деле об изнасиловании
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1MI
Секс-работница, обвинившая трех сотрудников ППС Екатеринбурга в изнасиловании, обжалует оправдательный приговор в суде третьей инстанции.

Как пояснил адвокат 22-летней пострадавшей, они не согласны с решением суда и подали апелляцию. Теперь дело рассмотрит областной суд.

Суд первой инстанции полтора года назад приговорил трех сотрудников полиции к 6,5 годам колонии. Спустя 6 месяцев вскрылись новые обстоятельства дела — оказалось, что потерпевшая занималась проституцией и работала на обвиняемого в сутенерстве Александра Колосова. Осужденные полицейские мешали развитию его бизнеса, и он заставил потерпевшую их оговорить. Свидетели стороны обвинения в суде также проходили по делу об организации проституции.

15 ноября Ленинский районный суд в областной столице оправдал сотрудников ППС. Позиция защиты, по словам адвоката сотрудников полиции, остается неизменной — половой контакт был добровольным, сообщает e1.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы