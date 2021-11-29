Секс-работница из Екатеринбурга обжалует приговор полицейским в деле об изнасиловании

Суд первой инстанции полтора года назад приговорил трех сотрудников полиции к 6,5 годам колонии. Спустя 6 месяцев вскрылись новые обстоятельства дела — оказалось, что потерпевшая занималась проституцией и работала на обвиняемого в сутенерстве Александра Колосова. Осужденные полицейские мешали развитию его бизнеса, и он заставил потерпевшую их оговорить. Свидетели стороны обвинения в суде также проходили по делу об организации проституции.