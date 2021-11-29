УМВД по Свердловской области принесло соболезнования родным Валерия Стребкова

УМВД по Свердловской области принесло соболезнования родным Валерия Стребкова

УМВД по Свердловской области принесло соболезнования родным Валерия Стребкова

Сегодня, 16:07
Происшествия
Фото: пресс-служба администрации Краснотурьинска
Руководство УМВД по Свердловской области выразило соболезнование родным главы полиции Краснотурьинска Валерия Стребкова, ушедшего из жизни 29 ноября в возрасте 62 лет.

В последние дни он работал, никакой информации о госпитализации не поступало. Причина смерти не была озвучена.

Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, а так же всех территориальных ОВД, Совет ветеранов и Общественный совет принесли искренние соболезнования родным и близким начальника полиции Краснотурьинска Валерия Ивановича Стребкова.

Валерий Стребков являлся почетным сотрудником Министерства внутренних дел и был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. ОВД Краснотурьинска он возглавлял без малого десять лет, сообщили в пресс-службе областного главка.

Дата и место прощания с Валерием Стребковым пока не известны.

Материалы по теме:
смертьполицияКраснотурьинсксоболезнования
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы