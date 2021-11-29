УМВД по Свердловской области принесло соболезнования родным Валерия Стребкова

В последние дни он работал, никакой информации о госпитализации не поступало. Причина смерти не была озвучена.
Руководство ГУ МВД России по Свердловской области, а так же всех территориальных ОВД, Совет ветеранов и Общественный совет принесли искренние соболезнования родным и близким начальника полиции Краснотурьинска Валерия Ивановича Стребкова.
Валерий Стребков являлся почетным сотрудником Министерства внутренних дел и был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. ОВД Краснотурьинска он возглавлял без малого десять лет, сообщили в пресс-службе областного главка.
Дата и место прощания с Валерием Стребковым пока не известны.