УМВД по Свердловской области принесло соболезнования родным Валерия Стребкова

Валерий Стребков являлся почетным сотрудником Министерства внутренних дел и был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. ОВД Краснотурьинска он возглавлял без малого десять лет, сообщили в пресс-службе областного главка.