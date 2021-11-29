Вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле

Напомним, в конце июня стало известно, что под Екатеринбургом, недалеко от поселка Флюс, с рельсов сошел грузовой поезд. В результате были повреждены 100 метров полотна. В общей сложности с рельс сошли восемь тележек, груженных контейнерами, одна из них опрокинулась.