Вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле

Вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле
Вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: группа "Тагил без ям" "ВКонтакте"
ЧП произошло на железнодорожном переезде «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Там вечером 29 ноября с рельсов сошел вагон.

В результате инцидента движение в обе стороны оказалось полностью парализовано, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте». Тагильчанам рекомендуется заблаговременно выбирать пути объезда.

На фотографии с места событий можно увидеть, что вагон получил механические повреждения. Он завалился на бок и, вероятно, мог повредить железнодорожное полотно. На данный момент о пострадавших ничего не сообщается.

Фото: группа "Тагил без ям" "ВКонтакте"

Напомним, в конце июня стало известно, что под Екатеринбургом, недалеко от поселка Флюс, с рельсов сошел грузовой поезд. В результате были повреждены 100 метров полотна. В общей сложности с рельс сошли восемь тележек, груженных контейнерами, одна из них опрокинулась.

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