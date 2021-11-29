Вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде в Нижнем Тагиле

В результате инцидента движение в обе стороны оказалось полностью парализовано, сообщается в группе «Тагил без ям» «ВКонтакте». Тагильчанам рекомендуется заблаговременно выбирать пути объезда.
На фотографии с места событий можно увидеть, что вагон получил механические повреждения. Он завалился на бок и, вероятно, мог повредить железнодорожное полотно. На данный момент о пострадавших ничего не сообщается.
Напомним, в конце июня стало известно, что под Екатеринбургом, недалеко от поселка Флюс, с рельсов сошел грузовой поезд. В результате были повреждены 100 метров полотна. В общей сложности с рельс сошли восемь тележек, груженных контейнерами, одна из них опрокинулась.