Житель Нижнего Тагила украл 35 тысяч рублей в очереди на томографию

Мужчина ждал своей очереди на томографию в коридоре больницы, когда его внимание привлек забытый одним из пациентов пакет на лавке рядом. Не став дожидаться своей очереди, тагильчанин позаимствовал пакет и ушел из больницы.
На улице он обнаружил в пакете мобильный телефон, дисконтные карты и кошелек с 35 тысячами рублей. На эти средства мужчина купил еду и алкоголь, сообщает Znak со ссылкой на помощника прокурора Дзержинского района Антона Еременко.
Найти и задержать вора удалось после изучения записей с камер видеонаблюдения. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.