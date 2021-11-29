Житель Нижнего Тагила украл 35 тысяч рублей в очереди на томографию

Житель Нижнего Тагила украл 35 тысяч рублей в очереди на томографию
Житель Нижнего Тагила украл 35 тысяч рублей в очереди на томографию
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: 1MI
Пациент городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле признан виновным в краже в очереди на компьютерную томографию.

Мужчина ждал своей очереди на томографию в коридоре больницы, когда его внимание привлек забытый одним из пациентов пакет на лавке рядом. Не став дожидаться своей очереди, тагильчанин позаимствовал пакет и ушел из больницы.

На улице он обнаружил в пакете мобильный телефон, дисконтные карты и кошелек с 35 тысячами рублей. На эти средства мужчина купил еду и алкоголь, сообщает Znak со ссылкой на помощника прокурора Дзержинского района Антона Еременко.

Найти и задержать вора удалось после изучения записей с камер видеонаблюдения. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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