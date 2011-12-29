ДТП на Серовском тракте взял на контроль прокурор области
Прокурор области Сергей Охлопков взял на контроль ход расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, случившегося сегодня на автодороге Екатеринбург – Серов, сообщает «УралПолит.Ru» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По поручению прокурора области на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Верхней Пышмы АндрейИньшаков. В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются личности пострадавших в дорожной аварии.
Напомним, 28 декабря на 29 км Серовского тракта произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом решил выполнить разворот в месте, не предназначенном для разворота, и продолжить движение в обратном направлении. В этот момент в попутном направлении, за грузовиком, двигался пассажирский автобус. Произошло столкновение, в результате которого автобус съехал на разделительную полосу и опрокинулся на левый бок.
В автобусе находились 25 пассажиров, один из которых, мужчина, погиб. В ДТП пострадали 13 человек, в том числе 13-летняя девочка.
© TagilCity.ru