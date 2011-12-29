ДТП на Серовском тракте взял на контроль прокурор области

По поручению прокурора области на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Верхней Пышмы АндрейИньшаков. В настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия, устанавливаются личности пострадавших в дорожной аварии.

Напомним, 28 декабря на 29 км Серовского тракта произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом решил выполнить разворот в месте, не предназначенном для разворота, и продолжить движение в обратном направлении. В этот момент в попутном направлении, за грузовиком, двигался пассажирский автобус. Произошло столкновение, в результате которого автобус съехал на разделительную полосу и опрокинулся на левый бок.