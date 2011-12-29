Недалеко от Качканара пьяный водитель Ниссана врезался в «Скорую». Пострадали 9 человек
29 декабря 2011, 11:49Происшествия
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По сообщению пресс-службы областного управления ГИБДД, 28 декабря в 15:00 недалеко от Качканара водитель автомобиля Ниссан-Кашкай, переполненного пассажирами, выехал на полосу встречного движения, в результате чего в лоб столкнулся с автомобилем «Скорой помощи».
В аварии 9 человек пострадали, среди них пассажиры легковушки: дети 2003 и 2004 года рождения и женщины 1957, 1954 и 1981 года рождения. Помимо этого, ранен водитель «Скорой» и трое его пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы. По заявлению медиков, участники ДТП получили переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы разной степени тяжести.
Как выяснилось, водитель Ниссана 1972 года рождения не имел права на управление автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло на 40 километре трассы Нижняя Тура-Качканар.
Фото предоставлено информационным агентством LifeNews.
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