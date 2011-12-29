Недалеко от Качканара пьяный водитель Ниссана врезался в «Скорую». Пострадали 9 человек

В аварии 9 человек пострадали, среди них пассажиры легковушки: дети 2003 и 2004 года рождения и женщины 1957, 1954 и 1981 года рождения. Помимо этого, ранен водитель «Скорой» и трое его пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы. По заявлению медиков, участники ДТП получили переломы, закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы разной степени тяжести.