С утра на тагильских дорогах произошло около 50-ти ДТП

По данным дорожной полиции, заторов в городе не наблюдается. Но водители сообщают об обратном: движение по городузатруднено.

Основными причинами ДТП в неблагоприятных погодных условиях являютсянесоблюдение дистанции и скоростного режима, осложняет дорожное движениеи свежевыпавший снежный покров на дорогах. От снега тагильские дороги очищают 19единиц снегоуборочной техники. Еще 16 снегоочистительных машин работают натерритории пригорода.

Напомним, специалисты Свердловского Гидрометцентра прогнозировали снегопады в конце декабря, но в новогоднюю ночь осадков уже не будет.