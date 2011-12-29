Уралец ответит за отстрел 13 лебедей
29 декабря 2011, 17:46ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Браконьеру грозит арест сроком до полугода.
Охотника-нелегала со Среднего Урала поймали в Курганской области. Он отстрелял 13 лебедей, причинив природе ущерб на 40 тысяч рублей. Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, уголовное дело против браконьера направлено в суд.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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