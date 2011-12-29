В Нижнем Тагиле водитель, разогнавшись, врезался в фонарный столб

По словам очевидцев, передняя часть машины была смята. Водительгоспитализирован с диагнозом: оскольчатый перелом левого бедра сосмещением, перелом левого предплечья, рваная рана уха, сотрясениеголовного мозга, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».

Из-за превышения скорости вчера произошло еще одно ДТП, на этот раз на Серовской трассе.

На 159 км тракта Екатеринбург-Серов столкнулись «девятка» и Скания. В результате ДТП транспорт поврежден, водитель и пассажир «девятки»,женщина 1987 г.р. и мужчина 1984 г.р., получили незначительные травмы.

Это не первое ДТП на данном участке трассы. 30 августа на этом же местепроизошло страшное ДТП: водитель автобуса, пытаясь избежать столкновенияс лосем, вышедшим на проезжую часть, выехал на встречную полосу истолкнулся с грузовиком «Фрейтлайнер». В ДТП погибли 5 человек, еще 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что в связи сухудшением погодных условий водителям необходимо соблюдать скоростнойрежим, особенно при проезде пешеходных переходов, остановочныхкомплексов и мест массового скопления населения.

Фото с сайта www.history.ntagil.ru