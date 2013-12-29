2 килограмма гашиша и 3 наркосбытчика: «улов» полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО 18+)

Все началось с того, что правоохранителям удалось поймать 38-летнего Каменца – при нем оказалось 100 граммов курительных наркотиков. Как это часто бывает, он согласился на сделку со следствием и пообещал раскрыть своего поставщика.

При следователях он созвонился наркодилером и договорился о покупке килограмма гашиша. Встречу назначили на трассе, на Серовском тракте вблизи поселка Евстюниха. Каменц должен был привезти 275 тысяч рублей. Последовав на место, сыщики обнаружили Toyota Camry, из которой вышли подельники. Поставщики указали на место на обочине дороги – там был полиэтиленовый сверток. Затем «партнеры» сказали ехать дальше по дороге, чтобы произвести расчет.

В районе коллективных садов иномарка остановилась – тут оперативники и задержали 46-летнего жителя Серова и 34-летнего казаха. В салоне машины оказались еще свертки – расфасовки по 3 грамма марихуаны и гашиша. А в пакете, что лежал на обочине был килограмм чистого гашиша.

Преступникам пришлось сознаться в преступлении. Позднее в съемной квартире водителя Toyota сыщики обнаружили еще килограмм с лишним наркотика. Особо крупную партию в Тагил привез именно он. Мужчина сказал, что договорился о приобретении зелья еще в Казахстане, а принял «груз» на екатеринбургском железнодорожном вокзале. Сбыть гашиш он попытался через своего приятеля.

Этот, в свою очередь, уже имеет криминальный «стаж». В 2001 году серовчанин попал в тагильскую колонию за «Кражу», «Разбой», «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Осудили его на 14 лет, но на свободу он вышел уже в 2008 году условно-досрочно.

Против свердловчанина и казаха возбуждены уголовные дела. За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере им светит от 10 до 20 лет за решеткой. Как заявили в полиции, обоих в самом скором времени представят к аресту.