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2 килограмма гашиша и 3 наркосбытчика: «улов» полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 килограмма гашиша и 3 наркосбытчика: «улов» полиции в Нижнем Тагиле (ФОТО 18+)

29 декабря 2013, 11:15Происшествия
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