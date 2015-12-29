В Екатеринбурге 3-летняя девочка впала в кому, после того как на нее упал шкаф

Врачи екатеринбургской детской больницы N 9 пытаются спасти трёхлетнюю девочку, на которую упал шкаф. ЧП произошло вчера в половину девятого вечера в одной из квартир на Химмаше. Сейчас устанавливается, где в этот момент находились родители малышки и почему не уследили за ней.

Основной удар пришёлся на голову ребёнка. Девочка сейчас без сознания.

На скорой ребёнка увезли в 9-ю горбольницу. Сейчас она находится в коме. Состояние оценивается как тяжёлое. Она получила ушиб мозга. Переломов у неё нет рассказал Е1.RU источник.