В Екатеринбурге девушка на иномарке, совершившая 77 нарушений ПДД, сбила пешехода
52 из них - штрафы за превышение скорости.
В Екатеринбурге поймали 25-летнюю «уличную гонщицу» и рекордсменку по нарушению ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали автоледи на иномарке Хендай Солярис, когда она в очередной раз нарушила ПДД. Так на улице 8 марта девушка пролетела на красный сигнал светофора и сбила пешехода. Его доставили в больницу. Полицейские начали проверять девушку и выяснили, что у нее за три года аж 77 нарушений ПДД.
Из них 68 – неоплаченных в установленные законодательством сроки, - рассказывают в ГИБДД Екатеринбурга. - При этом, 10 неоплаченных штрафов попадают под действие статьи, которая предусматривает административную ответственность в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо штраф в двойном размере.
Большая часть нарушений у девушки приходится на превышение скорости. За него ее штрафовали 52 раза. Сейчас на «уличную гонщицу» составили 10 протоколов. Женщина должна оплатить 12 тысяч рублей.