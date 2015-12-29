В Екатеринбурге девушка на иномарке, совершившая 77 нарушений ПДД, сбила пешехода

В Екатеринбурге поймали 25-летнюю «уличную гонщицу» и рекордсменку по нарушению ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали автоледи на иномарке Хендай Солярис, когда она в очередной раз нарушила ПДД. Так на улице 8 марта девушка пролетела на красный сигнал светофора и сбила пешехода. Его доставили в больницу. Полицейские начали проверять девушку и выяснили, что у нее за три года аж 77 нарушений ПДД.