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В Екатеринбурге девушка на иномарке, совершившая 77 нарушений ПДД, сбила пешехода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге девушка на иномарке, совершившая 77 нарушений ПДД, сбила пешехода

29 декабря 2015, 17:55ПроисшествияMaurice
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