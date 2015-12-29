В Екатеринбурге вынесен приговор группе мошенников с банковскими кредитами

Установлено, что подсудимые вступили между собой в преступный сговор, направленный на получение по подложным документам кредитных денежных средств.

В целях реализации преступного умысла они подыскивали лиц из числа социально неблагополучных для оформления на них кредитных договоров. Не посвящая их в преступность своих намерений, под предлогом оказания помощи в получении кредита, подсудимые предоставляли таким гражданам подложные документы для предоставления в банк, при этом убеждая заемщиков, что погашать кредит не придется, а он будет закрыт за счет оформленной в банке страховки.

Часть полученных заемных средств горе-заемщики передавали преступникам.

Всего кредитному учреждению действиями подсудимых причинен ущерб в сумме свыше 1,5 млн. рублей.

Суд признал мошенников виновными в инкриминируемых деяниях и в зависимости от роли каждого назначил Субботиной 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 50 тыс. рублей; Мурадяну – 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев и штрафом 40 тыс. рублей; Силыш - 2 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 10 тыс. рублей. Кроме того, подсудимые обязаны возместить причиненный банку ущерб.