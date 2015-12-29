Житель Германии погиб при попытке ограбить автомат с презервативами

По информации правоохранительных органов, 29-летний мужчина вместе с двумя друзьями решил получить деньги и презервативы из автомата. Для этого приятели заложили в него самодельное взрывное устройство. Затем молодые люди спрятались в стоявшем рядом автомобиле, однако один из них не успел закрыть дверь машины до взрыва. В результате ему в голову попал металлический фрагмент автомата.

Друзья отвезли пострадавшего в больницу, рассказав врачам, что тот якобы упал с лестницы. Реанимировать мужчину медикам не удалось, и тот скончался от полученных травм. После этого один из подельников погибшего рассказал стражам порядка, как все было на самом деле.