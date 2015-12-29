Житель свердловского поселка будет отбывать пожизненный срок за убийство и изнасилование первоклассницы

Пресс-служба облсуда сообщает во вторник, что подсудимый приговорен к пожизненному лишению свободы.

Также осужденный обязан выплатить матери убитой 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда говорится в сообщении.

Убийство девочки 2006 г.р. произошло 29 сентября 2014 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на улице Ленина в Верх-Нейвинском встретил девочку, которая попросила проводить ее домой, так как ей было страшно идти одной из-за бродячих собак. Через некоторое время, недалеко от пустыря, мужчина напал на нее. После изнасилования и убийства он оттащил тело в канаву и прикрыл травой и досками.

Когда первоклассница не вернулась из школы, мать девочки сначала пыталась искать ее самостоятельно, а затем обратилась в полицию. После обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти на территории области были начаты широкомасштабные поиски нападавшего. На основании показаний свидетелей был составлен и уточнен фоторобот возможного подозреваемого. В кратчайшие сроки следователи допросили свыше 200 человек, у 300 были отобраны образцы для проведения сравнительных экспертиз.

Были изучены записи видеорегистраторов и камер видеонаблюдения в районе нападения на ребенка. Также выйти на след преступника удалось, в том числе, благодаря показаниям ряда важных свидетелей.

Было установлено, что задержанный мужчина нигде не работал, долгое время злоупотреблял алкоголем, проживал в деревянном доме на окраине поселка, жена от него ушла. После совершения преступления он скрывался и был задержан в квартире своего знакомого.