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Житель свердловского поселка будет отбывать пожизненный срок за убийство и изнасилование первоклассницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель свердловского поселка будет отбывать пожизненный срок за убийство и изнасилование первоклассницы

29 декабря 2015, 15:05ПроисшествияMaurice
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