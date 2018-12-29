10 человек пострадали: пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в столб
29 декабря в Екатеринбурге пассажирский автобус №014 на перекрестке улицы Сакко и Ванцетти и проспекта Ленина врезался в мачту городского освещения правой частью кузова.
Днем 29 декабря в центре Екатеринбурга на перекрестке улицы Сакко и Ванцетти и проспекта Ленина пассажирский автобус №014 допустил столкновение с мачтой городского освещения. В результате аварии пострадали 10 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства.
Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. По информации очевидцев, врачи диагностировали у людей ушибы грудной клетки, лица, у некоторых подозревают перелом носа.
7 взрослых доставлены в больницы №23 и №14. Трое несовершеннолетних пострадавших пассажиров госпитализированы в Детскую больницу №9.
По факту ДТП следственные органы СК РФ по Свердловской области организовали проведение доследственнй проверки.
Водитель автобуса сообщил, что причиной аварии стал внедорожник, который подрезал пассажирский автобус. Водитель попытался уйти от столкновения с иномаркой, применил торможение, но его занесло в столб, сообщается в группе «Серов-Екатеринбург онлайн».
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