10 человек пострадали: пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в столб

Днем 29 декабря в центре Екатеринбурга на перекрестке улицы Сакко и Ванцетти и проспекта Ленина пассажирский автобус №014 допустил столкновение с мачтой городского освещения. В результате аварии пострадали 10 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства.

Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести. По информации очевидцев, врачи диагностировали у людей ушибы грудной клетки, лица, у некоторых подозревают перелом носа.

7 взрослых доставлены в больницы №23 и №14. Трое несовершеннолетних пострадавших пассажиров госпитализированы в Детскую больницу №9.

По факту ДТП следственные органы СК РФ по Свердловской области организовали проведение доследственнй проверки.