4 человека погибли: два смертельных ДТП произошли на трассе Екатеринбург-Алапаевск

28 декабря в 17:30 на 73-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель автомобиля марки Ford Focus, направляясь со стороны Режа в Екатеринбург, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Largus. 21-летний водитель Ford Focus и 28-летний водитель Lada Largus погибли на месте происшествия.