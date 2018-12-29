4 человека погибли: два смертельных ДТП произошли на трассе Екатеринбург-Алапаевск
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: Е1.ru
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28 декабря на трассе Екатеринбург-Алапаевск произошли два ДТП, в которых погибли четыре водителя.
Сюжеты: Екатеринбург
28 декабря в 17:30 на 73-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель автомобиля марки Ford Focus, направляясь со стороны Режа в Екатеринбург, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Lada Largus. 21-летний водитель Ford Focus и 28-летний водитель Lada Largus погибли на месте происшествия.
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В 22:40 на 114-м километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло еще одно ДТП. 38-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21074 направлялся от села Деево и столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-21144, движущимся по встречной полосе. Водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия, информирует Е1.ru.
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