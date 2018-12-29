Двое молодых людей в Дегтярске избили врача палками и совершили серию краж

В 2017 году жители Ревды в городе Дегтярске напали с палками и избили главварча хирургического отделения больницы. Врач получил множественные травмы головы и туловища. После того, как злоумышленники избили мужчину, они похитили у него кошелек и сотовые телефоны. При этом обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо нападения на врача, доказано, что злоумышленники совершили серию краж. Они проникли в жилой дом жительницы Дегтярска и похитили оттуда имущество на сумму 20 тысяч рублей. Также они залезли на чердак многоквартирного дома и срезали телефонный кабель, который затем сдали в пункт приема металла. В одном из торговых центров города подсудимые украли три музыкальные колонки.