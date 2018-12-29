Двое молодых людей в Дегтярске избили врача палками и совершили серию краж
В Ревде осуждены двое подростков, напавших на врача с палками. Также молодые люди украли телефонный кабель из многоквартирного дома и музыкальные колонки из ТЦ.
В 2017 году жители Ревды в городе Дегтярске напали с палками и избили главварча хирургического отделения больницы. Врач получил множественные травмы головы и туловища. После того, как злоумышленники избили мужчину, они похитили у него кошелек и сотовые телефоны. При этом обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо нападения на врача, доказано, что злоумышленники совершили серию краж. Они проникли в жилой дом жительницы Дегтярска и похитили оттуда имущество на сумму 20 тысяч рублей. Также они залезли на чердак многоквартирного дома и срезали телефонный кабель, который затем сдали в пункт приема металла. В одном из торговых центров города подсудимые украли три музыкальные колонки.
Каждый из обвиняемых приговорен к 5 годам лишения свободы. Один из них отравится в исправительную колонию, так как достиг совершеннолетия, второй - в воспитательную колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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