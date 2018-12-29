Гендиректор «Уралдорстроя» в Нижней Туре отстранен от должности за невыплату зарплаты
Сегодня, 20:15ПроисшествияФото: pixabay.com
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Гендиректора ООО «Уралдорстрой» в Нижней Туре отстранили от исполнения должностных обязанностей на 1 год по результатам проверки правоохранительных органов. Сотрудникам предприятия не выплачивалась зарплата. Задолженность перед работниками составила 5 миллионов 600 тысяч рублей.
Предприятие ООО «Уралдорстрой» несвоевременно выплачивало зарплату работникам. Прокуратура провела проверку и оштрафовала главу в марте и сентябре 2018 года, но выплата зарплаты продолжала осуществляться с задержками.
В суд города поступило около 95 заявлений о невыплате работникам денежных средств на сумму 5 миллионов 600 тысяч рублей. Нижнетуринский горсуд назначил гендиректору наказание в виде отстранения от должностных обязанностей на 12 месяцев.
Приставами суда взыскивается задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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