Гендиректор «Уралдорстроя» в Нижней Туре отстранен от должности за невыплату зарплаты

Предприятие ООО «Уралдорстрой» несвоевременно выплачивало зарплату работникам. Прокуратура провела проверку и оштрафовала главу в марте и сентябре 2018 года, но выплата зарплаты продолжала осуществляться с задержками.

В суд города поступило около 95 заявлений о невыплате работникам денежных средств на сумму 5 миллионов 600 тысяч рублей. Нижнетуринский горсуд назначил гендиректору наказание в виде отстранения от должностных обязанностей на 12 месяцев.