Выгнали под дулом пистолета: многодетная семья из Екатеринбурга нашла жилье

Екатеринбурженка Елена узнала о многодетной семье, которую выгнали из квартиры под дулом пистолета, из телерепортажа. Женщина не смогла остаться равнодушной и предоставила комнату в бараке.

Я сама в 12 лет осталась на улице, у меня четверо детей, и меня эта история очень задела, сказала екатеринбурженка.

После выселения семья жила в кризисном центре. Троих детей родители отвезли к бабушке и дедушке. Екатеринбурженка предложила пострадавшим жителям уральской столицы пожить в комнате, которая пустует.

Елена сказала, что никакой платы просить с пострадавших она не станет, будет предоставлять комнату только за плату коммунальных платежей.

2 Угрожали пистолетом: мать троих детей выгнали со съемной комнаты в Екатеринбурге Фото Хозяйка съемной комнаты выгнала семью с тремя детьми на улицу, применив силу и угрожая оружием.