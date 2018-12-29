Выгнали под дулом пистолета: многодетная семья из Екатеринбурга нашла жилье
Многодетную семью, которую выгнали из съемного жилья, приютила жительница Екатеринбурга.
Екатеринбурженка Елена узнала о многодетной семье, которую выгнали из квартиры под дулом пистолета, из телерепортажа. Женщина не смогла остаться равнодушной и предоставила комнату в бараке.
Я сама в 12 лет осталась на улице, у меня четверо детей, и меня эта история очень задела, сказала екатеринбурженка.
После выселения семья жила в кризисном центре. Троих детей родители отвезли к бабушке и дедушке. Екатеринбурженка предложила пострадавшим жителям уральской столицы пожить в комнате, которая пустует.
Елена сказала, что никакой платы просить с пострадавших она не станет, будет предоставлять комнату только за плату коммунальных платежей.
Перевозить детей екатеринбуржцы пока не собираются, сообщает Ura.ru.
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