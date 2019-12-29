Два пропавших в уральских горах туриста самостоятельно вернулись на базу

Как заявили в ведомстве, в 16.15 двое туристов, пропавших изначально, и один участвовавший в поиске доброволец вернулись на турбазу «Звезда». Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По оперативным данным, у них сломались снегоходы и они не могут продолжать движение, при этом они находятся на связи. К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели,заявили в МЧС.