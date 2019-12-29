Два пропавших в уральских горах туриста самостоятельно вернулись на базу
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Два туриста, которые уехали на снегоходах с туристической базы «Звезда» в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края и пропали, самостоятельно вернулись обратно, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как заявили в ведомстве, в 16.15 двое туристов, пропавших изначально, и один участвовавший в поиске доброволец вернулись на турбазу «Звезда». Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Сейчас помощь требуется четырем волонтерам, искавшим туристов.
По оперативным данным, у них сломались снегоходы и они не могут продолжать движение, при этом они находятся на связи. К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели,заявили в МЧС.
На поиски подняли вертолет: на Урале в горах пропали двое туристов на снегоходах
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей