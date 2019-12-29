Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Два пропавших в уральских горах туриста самостоятельно вернулись на базу
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Два пропавших в уральских горах туриста самостоятельно вернулись на базу

Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«На нас возложили всю ответственность». О чём молчат учителя Нижнего Тагила
Лучшее в Нижнем Тагиле: как изменился город в 2019 году
«Боевое крещение медика». О новогодних сменах в детской больнице Нижнего Тагила
Новогодний культобзор: где провести праздничные выходные
Стол Евгения Куйвашева продан на аукционе за 35 миллионов рублей
Интерьер 2020, что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?
«Уральские пельмени» пошутили над увольнением медиков в Нижнем Тагиле
В ОМС регулярно вскрывают одну и ту же мошенническую схему. Почему она работает?
Под Нижним Тагилом умер 22-летний солдат-срочник из Серпухова
Читайте
также
Новогодний культобзор: где провести праздничные выходные
Открытие главной елки и ледового городка Нижнего Тагила. Как это было
«Не воры, а подражатели». Художники Нижнего Тагила рассказали о защите от плагиаторов