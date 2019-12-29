На поиски подняли вертолет: на Урале в горах пропали двое туристов на снегоходах
Сегодня, 15:43ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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На границе Свердловской области и Пермского края спасатели ведут поиски двух пропавших туристов, уехавших с туристической базы накануне вечером, сообщает Ура.ру.
В Карпинском городском округе ведутся поиски двух туристов, которые вчера на снегоходах выдвинулись с туристической базы «Звезда», говорится в сообщении ведомства.
Туристы уехали в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.
На поиски группы отправлено шесть спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда. Кроме того, из Екатеринбурга вылетел вертолет с пятью спасателями.
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