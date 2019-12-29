Потушили прохожие: ночью в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль

Сообщение поступило на пульт диспетчера в 2:59. Возгорание произошло на улице Белогорская.

На место происшествия прибыли семь спасателей на двух спецмашинах.

Однако помощь пожарных не потребовалась, потому что жители успели сами потушить автомобиль. Площадь возгорания составила один квадратный метр. У «ВАЗ-2110» повреждены кузов и моторный отсек.