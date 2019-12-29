Получил зарплату 20 тысяч рублей: в Екатеринбурге рабочего зарезали у проходной РТИ
Сегодня, 15:55ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вчера в Екатеринбурге у проходной завода «Резинотехнических изделий» зарезали рабочего, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
В этот день он, после окончания смены, получил зарплату — 20 тысяч рублей.
Его зарезали у проходной, мне сказали, что у него было три ножевых ранения — в грудь, горло и под ключицу. Его увезли в больницу № 23, несколько часов шла операция, но его спасти не смогли. В 22:00 констатировали смерть рассказала E1 знакомая погибшего рабочего.
В правоохранительных органах пока от комментариев воздерживаются в интересах следствия.
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