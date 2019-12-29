Получил зарплату 20 тысяч рублей: в Екатеринбурге рабочего зарезали у проходной РТИ

В этот день он, после окончания смены, получил зарплату — 20 тысяч рублей.

Его зарезали у проходной, мне сказали, что у него было три ножевых ранения — в грудь, горло и под ключицу. Его увезли в больницу № 23, несколько часов шла операция, но его спасти не смогли. В 22:00 констатировали смерть рассказала E1 знакомая погибшего рабочего.