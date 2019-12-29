«Топим снег»: жители Красноуральска остались без холодной и горячей воды на три дня

Отключение произошло 27 декабря. Планировалось, что подача воды будет восстановлена 28 декабря до 23:00, но этого не произошло.

Местные жители, в паблике «Где-то в Красноуральске» Вконтакте пожаловались, что воды до сих пор нет. Более того, ее подвоз не был организован, а бутилированная вода в магазинах заканчивается.