«Топим снег»: жители Красноуральска остались без холодной и горячей воды на три дня
Сегодня, 11:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Красноуральске из-за планового ремонта была отключена холодная и горячая вода, но во время его проведения на запорной арматуре был обнаружен серьезный дефект, сообщает E1.
Отключение произошло 27 декабря. Планировалось, что подача воды будет восстановлена 28 декабря до 23:00, но этого не произошло.
Местные жители, в паблике «Где-то в Красноуральске» Вконтакте пожаловались, что воды до сих пор нет. Более того, ее подвоз не был организован, а бутилированная вода в магазинах заканчивается.
Карла Маркса, намека на воду нет, топим снег, пишет жительница Красноуральска Полина Фахрутдинова.
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